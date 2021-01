VIDEOD | Bulls kaotas lisaajal napilt Oklahomale, pahane Doncic ja Dallas jäid alla Bucksile 

Noor sloveenia superstaar Luka Doncic ja tema koduklubi Dallas Mavericks pidid Milwaukee Bucksilt vastu võtma 109:112 kaotuse. 21aastane mängumees, kes viskas 28 punkti, andis 13 korvisöötu ja kogus üheksa lauapalli, oli allajäämise järel pahane treeneri Rick Carlisle’i peale, sest Dallase juhendaja ei kasutanud tema hinnangul õigesti meeskonna viimast mõtlemispausi, mis oleks võinud viia matši lisaajale. „Kui räägime, siis omavahel. Me ei too seda ajakirjanduse ette, see jääb meie vahele,“ andis Doncic mõista, et võib-olla arutab ta treeneri käitumist ka Carlisle’iga omavahel.