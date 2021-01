EBAÕIGLANE KOHTLEMINE? Austraalia valitsus jätab oma kodanikud välismaale, aga lennutab riiki hunniku tennisestaare 

Austraalias on kehtestatud ranged piirangud sellele, kui palju tohib ühe nädala jooksul inimesi teatud piirkondadesse rahvusvaheliste lendudega reisida. Nii näiteks lubab New South Wales nädala jooksul sinna saabuda 1505 inimesel, Queenslandis on selleks numbriks aga ainult 500.