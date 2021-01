SUURED SAAPAD TÄITA | Noorele Schumacherile pannakse kõrged ootused 

Haasi masina rooli istuv Schumacher on Ferrari noortesüsteemi kasvandik ja Binotto sõnul ootab ta kuulsa Michael Schumacheri pojalt palju. „See on ilmselge, et eeldan tema F1 kogemuse kasvamist. Tal on vaja järgmistel hooaegadel tõestada, et suudab muutuda üha kiiremaks ja järjepidavuse mõistes tugevamaks,“ vahendas Ferrari pealiku sõnu portaal gpfans.com.

Gpfans.com uuris Binottolt sedagi, kas 21aastane valitsev F2 meister peab suutma end tõestama kohe esimesel vormel 1 aastal. „Arvan, et alguses on tal väga raske. Kui vaadata tema seniseid kogemusi nii F2 kui F3 sarjades, on ta oma parimad esitused teinud mitte esimestel, vaid teistel hooaegadel. Usun, et Mikk on end arendanud selliselt, et ta õpib esimesel hooajal väga palju ja muutub siis teisel aastal väga tugevaks. Seetõttu arvan, et tema jälgimiseks on väga olulised kaks hooaega.“