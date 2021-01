Latvala elu muutnud telefonikõnest: olin täiesti vait, need olid mu elu kõige pikemad 30 sekundit 

Toyota teatas eelmisel aastal, et meeskonna juhina ei jätka senine pealik Tommi Mäkinen ning mõne aja möödudes tuldi välja uudisega, et tema töö võtab üle teine soomlane ehk Jari-Matti Latvala. Pika karjääriga ralliäss meenutas, et kui ta mullu novembris sai selle pakkumisega kõne Toyota kompanii presidendi Akio Toyoda staabijuhilt ehk tegevjuhilt, oli see tema jaoks elu muutev hetk. „Ma kindlasti ei unusta kunagi seda telefonikõnet. Eriti esimest 30 sekundit, mille jooksul jooksis mu peast läbi sada asja,“ rääkis Latvala Ilta-Sanomatile.