Rapla korvpallimeeskonna põhimängujuht lahkub isiklikel põhjustel 

Mängija soovile vastu tulles lõpetame lepingu meie põhimängujuhi Mario Ihringuga. Kuigi koostöö on olnud positiivne siis mängija eraelus on esile kerkinud teemad, mis tuleb hetkel seada tähtsamale kohale kui korvpall. Ihring on otsustanud naaseda kodumaale.