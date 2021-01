ÄGE | Rahvusvaheline uisuliit tutvustas oma kodulehel uut tõusvat tähte ehk Eva-Lotta Kiibust 

Artikkel algas Eesti kui väikeriigi tutvustamisega ja ühtlasi tehti lühike ülevaade meie senistest edukamatest iluuisutajatest. See kõik on aga möödanik ja uue tõusva tähena toodi välja 17aastane Kiibus. Artiklis kirjutatakse, et 2019. aastal tegi ta oma MM-debüüdi ja jõudis vabakavaga esimesest voorust edasi, mis „on ühe väikeriigi uuele tulijale märkimisväärne saavutus.“ Jaanuaris osales eestlanna oma karjääri esimesel EMil Austrias ja sai seal seitsmenda koha.

„Tundsin GP-l nii palju erinevaid emotsioone. Olin õnnelik, et suutsin end pärast lühikava kokku võtta ja tundsin, et publik tõesti nautis mu uisutamist ja muusikat. See oli imeline,“ rääkis Kiibus Moskvas peetud võistluse kohta. „Mu treener Anna Levandi oli samuti minuga väga rahul ning õnnelik, et otsustasin võidelda ja oma tööd teha, mitte alla anda. Tema naeratus oli pärast sama suur kui minu oma.“

Kiibus rääkis ISU kodulehe vahendusel, et Moskvas peetud karjääri esimene GP oli talle väga oluline, sest tegemist oli kõrgetasemelise võistlusega ning tänavusel hooajal on maailmas valitseva olukorra tõttu niikuinii vähem võimalusi uisutamiseks. „Õppisin veidi, kuidas oma sisemise poolega tegeleda. See motiveerib mind väga palju. Tõestasin endale, milleks võimeline olen,“ rääkis Kiibus.

Kiibus jaanuarikuus Austrias. Foto: ANTONIO BRONIC/Scanpix

Rahvusvahelise uisuliidu artikkel puudutas ka tuntud Eesti räpparit Nublut, kes on iluuisutaja vend: „Mulle väga meeldivad ta laulud, aga arvan, et pigem kasutan uisutamiseks muusikat, mis on sujuvam ja iluuisutamiseks sobivam. Oma venna muusika järgi tantsin ma niisama.“

Eestlanna meenutas intervjuus, et alustas uisutamisega nelja-aastaselt. Esmalt proovis ta venna eeskujul rulluisutamist, kuni ema viis ta jäähalli. „Mu vanemad ei teadnud iluuisutamisest eriti midagi, aga nad nägid, et mulle meeldib uisutada, ja mõtlesid, miks mitte proovida tütart sinna trenni viia. Siin ma nüüd olen,“ sõnas Kiibus naeratades.