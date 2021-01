GALERII | Eesti meister Marko Kilp: kahjuks olid asjad enne lõpusirget paigas 

Kui naiste hulgas selgus võitja lõpusirgel, kus 20aastane Uustalu edestas paaristõugete toel kaks aastat nooremat Johanna Udrast, siis meeste võistlust domineeris eelsõidust finaalini oodatult Kilp. Hõbedamees Henri Roos ei jäänud küll ülemäära kaugele, kuid võitjas ei tekkinud kordagi kahtlust. Kahjuks jäi nägemata duell Kilp versus Martin Himma, sest viimane loobus U23 MMi nimel nii tänasest sprindist kui ka eilsest 15 km vabatehnikadistantsist.

"Kui oled trenni teinud, siis külma ilmaga tulevad asjad natuke lihtsamalt kui kiiremate oludega," sõnas Kilp, kes ei osanud ütelda, mitmenda Eesti meistrikulla ta täna kaela sai. "Külm lumi tegi olud kindlasti aeglasemaks. Tugev töö suvel hõlbustas kindlasti hea tulemuse tegemist."

Esimese tõusu kõrvalt võistlust jälgides jäi mulje, et veerand- ja poolfinaali läbis Kilp heas mõttes matkatempos, sest edasipääsuks polnud enamat tarvis. "Plaan oligi kontrollitult sõita," märkis ta.

"Ei ole mõtet esimese kolmandikuga end laktaati täis sõita. [Panustasin] tõuke peale ja kui lõpus on vaja paaris võidelda, siis saab joonele panna. Täna seda kahjuks ei juhtunud. Kuigi ootasin, et Henri või Kaarel [Kasper Kõrge] või Sepu (Karl Sebastian Dremljuga)... siin on neli rada, et igaüks saab oma valida. Täna olid asjad enne lõpusirget paigas."

Termomeeter näitas Otepääl finaalsõitude ajal 16–17 külmakraadi. Kilp osutas, et see oli juba täitsa mõnus. "Hommikul oli ligi 20, siis tekitas stardi ootamine kõheda tunde ja tugev ventilatsioon ärritas kopse. Aga mitu kihti riideid aitab hädasti välja küll," sõnas 27aastane suusasprinter, kes võitis eile Mammastes vabatehnikadistantsil Kõrge järel hõbeda.

Kilbi ja Kõrge treener Aivar Rehemaa lisas, et mehed polnud sel nädalalõpul väga teravad, sest eelmisel nädalal ja selle nädala alguses tehti julgemalt intensiivseid trenne.

"Kui oleks hakanud valmistuma, oleks Marko kindlasti veel paremini sõitnud," ütles Rehemaa. "Eelmisel nädalal võtsime väikse riski, tegime üsna tugeva nädala ja [selle] nädala alguses veel natuke kiirendusi peale. Nagu näha, siis poisid polnud eile väga teravad. Täna oli seis natuke parem. Marko tegi oma ikka ära, sest tema tase on sprindis selline, et ta on kindlasti medali peal.