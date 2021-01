KINDEL: M-Spordi rallimeeskond saab Monte Carlo etapil siiski osaleda 

"Ma ei hakka varjama, et on olnud üsnagi pingeline nädal. Kuid oleme neljapäeval stardis. Meile on tehtud vajalikud erandid, et sinna pääseda ning oleme koos promootori, FIA [Autospordiliidu] ja etapi korraldajatega leidnud lahenduse," vahendas Milleneri sõnu portaal DirtFish.