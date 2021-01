Kristjan Ilves loovutas suusarajal üheksa positsiooni, kuid jäi punktikohale 

29. koht on MK-sarjas väärt kaht punkti. Ilves jätkab üldarvestuses 111 silmaga 13. kohal, suveräänne liider on Riiber, kel on koos 560 punkti. Norralasele järgnevad sakslased Vinzenz Geiger ja Eric Frenzel vastavalt 371 ja 323 silmaga.