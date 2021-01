Kas Thierry Neuville keeras hooaja eel kokku suuremat sorti jama? 

Neuville'ist on juba aastaid räägitud kui potentsiaalsest maailmameistrist. Hooajal 2013 kihutas ta Fordiga MMil teisele kohale, jäädes alla vaid Sebastien Ogier'le. Hiljem on kogunenud veel neli teise koha karikat. Mullu lõpetas ta sootuks neljandana. Ilmselgelt ootavad nii Neuville kui ka tema bossid lõpuks täistabamust, kuid tundub, et praegune aasta algas täieliku fopaaga. Heidame pilgu, kuidas sattus Neuville niivõrd ootamatusse olukorda.