Eesti saadab 13aastase pausi järel murdmaasuusatamise MK-etapile teatenaiskonna 

"Plaan on uljas," märkis koondise peatreener Jaanus Teppan. "Mõni naerab, et see on enesetapp, aga peame kuhugi minema. Esiteks, võistlusi pole. Teiseks on see oluline järgmise aasta olümpiamänge silmas pidades, sest teatesõit annab suhteliselt palju rahvuste karika punkte. Enne tiitlivõistlusi tuleb ikka maailma konkurentsis ka sõita, sest see viib edasi ja näitab ära, mida veel tegema peaks ja kus asume."