SUUR SAMM EDASI! Flora staar kolib piiri taha 

Helsingborgs IF on 1907. aastal loodud Rootsi kõrgliiiga klubi, kes on läbi aegade tulnud viiel korral Rootsi meistriks ja viiel korral ka karikavõitjaks.

Flora spordidirektori Norbert Hurda sõnul on Kreida teinud igal aastal sammu oma arengus edasi. „Meil on hea meel, et tema kaitsvad omadused keskvälja mängijana on jäänud Rootsi klubile silma. Kuna tegemist on korraliku klubiga, siis me usume, et see on heaks sammuks tema edasises arengus,“ tõdes Hurt.