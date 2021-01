KÕVA SÕNA! Manchester United naaseb Liverpoolist tabeli tipus 

Kuigi väiksemat pinget suudeti mõlema värava all tekitada ka viimastel minutitel, siis pääsesid mõlemad meeskonna viigi ja ühe punktiga. Kindlasti on tulemusega rohkem rahul United. Liverpooli jaoks jätkub omamoodi must seeria, sest võiduta püsitakse juba neli järjestikust Premier League'i matši. Nelja viimase kohtumisega on löödud vaid üks värav.