Inglismaa kõrgliigas on penaltite arv peaaegu kahekordistunud. Kas see rikub mängu? 

MÕTTEMÄNGUD? Liverpooli peatreener Jürgen Klopp (vasakul) kurjustab kohtunikega, kuna tema arvates annavad vilemehed nende suurele konkurendile Manchester Unitedile ebaõiglaselt palju penalteid. Meeskondade pühapäevases omavahelises mängus ei nähtud aga ei penalteid ega väravaidki. Foto: Reuters/Scanpix

Inglismaa jalgpalli Premier League'is on viimase aasta jooksul 11 meetri karistuslöökide arv peaaegu kahekordistunud. Kas süüdi on sukelduvad mängijad, ebaõiglased vilemehed või videokohtunikud? Kui hooajal 2017–2018 anti ühes mängudevoorus keskmiselt 2,1 ja möödunud aastal 2,4 penaltit, siis tänavu on see number kerkinud peaaegu neljale.