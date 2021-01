HEA TÖÖ: Rootsis töötava Eesti treeneri õpilane täitis kõrvalalal EM-normi 

Mitmekülgne sportlane sprintis Göteborgis 60 meetrit ajaga 7,26. Tema senine isiklik rekord oli viis sajandikku nõrgem. EMi norm on 7,40.

Sagnia trumpala on kaugushüpe. Meenutame, et mullu 15. septembril jõudis Klaup eluteel 67. verstapostini ja just sel päeval triumfeeris Sagnia Zagrebis toimunud võistlusel oma välitippmargiga 6.92.