Elu esimeseks triatloniks treeniv Taavi Rõivas: ma pole julgenud Jürgen Ligile veel seda öelda! 

Rõivas on olnud aktiivne harrastussportlasena ning ka pingelist peaministriametit pidades võis teda sageli näha jooksurajal. "Kokku olen läbinud kolm täispikka maratoni, kus parima tulemuse (3:46) saavutasin 2013. aastal Valencias. Seni on viimaseks suurvõistluseks jäänud 2014. aasta Tallinna maraton, kus tulemus oli juba pisut kehvem," nendib Rõivas, kelle sõnul oli pingelise peaministriameti ning sellega kaasnevate lähetuste kõrvalt keerulisem treenimiseks piisavalt aega leida.

Treener Ain-Alar Juhanson samas ei näe, et ujumine võiks takistuseks kujuneda. "Jooksjana on Taavil kestvusalade jaoks hea platvorm ning 8 kuud on piisav, et ujumine selgeks saada. Lisaks - erinevalt paljudest inimestest pole Taavil veehirmu, mistõttu ma ei näe siin mingeid takistusi," kinnitas Juhanson.