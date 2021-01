Ott Tänak: Monte Carlos on muutlik ilm, seal võib oodata kõike 

Eelmisel aastal karmi avarii teinud Ott Tänak ütles pressiteate vahendusel, et Monte Carlo on võib-olla hooja kõige ägedam väljakutse.

"See on aasta esimene võistlus," rääkis ta. "Kõik on tavapärasest natuke ärevamad, närvilisemad ja ebakindlamad. Ilm on muutlik, seal võib oodata kõike. Monte Carlos tuleb kogu aastaks hea tunne kätte saada."