Sebastien Ogier: kõik teavad, et Monte Carlo on ralli, mida kõige rohkem võita tahan 

"Monte Carlo ralliks valmistumine on sel aastal tekitanud teistsuguse tunde. Selle asemel, et mõelda autodega sõitmisele, pean keskenduma sellele, et kõik meeskonnas oleksid esimeseks etapiks valmis. Tiimis on atmosfäär väga hea. Eelmisel aastal sõitsid meie piloodid rallil Yaris WRCga esmakordselt ning sellele vaatamata võitlesid Seb ja Elfyn võidu nimel. Nüüd tunnevad nad autot paremini, seega peaksid nad kindlamal positsioonil olema. Nagu me teame, on Monte ilmselt aasta kõige keerulisem ralli. Alati võib juhtuda midagi üllatuslikku ning ilmastikutingimused võivad mängida olulist rolli," lausus Latvala meeskonna pressiteate vahendusel.

Ta usub, et meeskond on kõigele vaatamata hooaja avaetapiks teinud korraliku ettevalmistuse.

Monte Carlo ralli kuuel korral võitnud ning mullu teiseks jäänud Ogier sihib tänavu taas esikohta.

"Kõik teavad, et Monte Carlo on see ralli, mida ma kõige rohkem võita tahan. Kuid tingimused teevad selle väga keeruliseks ning tuleb olla nutikas, et see etapp võita. Tänavusel aastal on see natuke teistsugune. Mul on alati olnud seal palju toetajaid, kuid isegi siis, kui nad ei saa tee kõrval kohal olla, olen kindel, et nad elavad mulle televiisori ees kaasa ja proovin neid rõõmustada," sõnas Ogier.

Seitsmekordne maailmameister leiab, et võrreldes mullusega on ta algava hooaja eel Toyotaga paremini kohanenud.

"Olen selleks hooajaks rohkem valmistunud, olles saanud Yaris WRCga rallidel sõita ning see annab mulle enesekindlust. Peame siiski kohanema uute rehvidega, eriti Monte Carlos, kus meil on suurem varustus kui teistel etappidel. Kuid ma väga ootan seda, sest minu jaoks on see üks huvitavamaid aspekte ralli juures: kasutada rehvivaliku puhul parimat strateegiat ning kasutada neid võimalikult hästi," lausus Ogier.