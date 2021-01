Marten Liiv eduka EMi järel: arvan, et tipud teavad, kes ma olen 

Heerenveenis asuva Thialfi uisuhalli stopper mõõtis Liivi aegadeks järgmised arvud: laupäeval 500 meetris 35,23 (rahvusrekordi kordamine, võistluste 10. aeg) ja 1000 meetris 1.09,99 (14. aeg) ning pühapäeval 500 meetris 35,93 (17.) ja 1000 meetris 1.09,45 (6.).

Teisel päeval ebaõnnestus 500 meetrit. Seal vedas, kukkumine oli väga lähedal. Lõin tera ninaotsa jäässe. Esimesel päeval oli 100 meetri aeg 9,87, teisel 10,38 ehk 0,5 sekundit aeglasem. Sinna see läks. Samas, ringiaeg 25,5 oli sama kiire kui vastasel. 1000 meetrit õnnestus päris hästi. Start oli kiirem kui eelmisel päeval ja kokkuvõttes uisutasin hooaja kiireima ja Euroopa tingimustes kiireima aja. See valmistas päris palju rõõmu. Eriti pärast kehva 500 meetrit.“

Säärast koperdamist on tal varemgi juhtunud, eriti sel hooajal. „Üritan keha allpool hoida, et saaks kiiremini minema. Kui esimesed kolm-neli sammu tulevad ilusti välja, siis on start kiire. Eks ikka juhtub, ka tipud löövad vahepeal tera jäässe. Hollandlase Kai Verbij EM lõppeski samal põhjusel 70 meetri järel. See pole suur viga, seda saab lihtsasti likvideerida. 1000 meetri soojendusel keskendusin, et tõstaksin jala rohkem üles ja seal ei koperdanud. Hea, et viga välja tuli, aga võinuks varem tulla,“ sõnas Liiv.

Tasub märkida, et laupäeval sprintis Liiv elu parimad 500 meetrit. Aeg 35,23 oli küll sama, mis aasta eest Kanadas Calgarys, kuid sealset jääd hindavad spetsialistid märkimisväärselt kiiremaks. „Arvan, et Calgarys oleks praegu 34 jala sees olemas. Kui sõita Hollandis 35,2, siis Calgarys peaks 34 kergelt tulema,“ arutles Adaverest pärit kiiruisutaja.

Kusjuures EMi avadistantsiks loositi Liivi paariliseks hilisem Euroopa meister, hollandlane Thomas Krol. „Arvan, et tipud teavad, kes ma olen. Kui reedel õhtust sõin, siis Thomas Krol kõndis lauast mööda ja tegi kätega žesti, et oleme paaris. Pärast võistlust ütles, et hea start, sest olin temast paar sajandikku kiirem, ja küsis, kas see oli mu isiklik rekord,“ muljetas Liiv.