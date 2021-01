BLOGI JA GALERII | Raskes seisus Kalev/Cramo sai Ühisliiga liidrilt sauna 

Seda edu enam käest ei antud. Kalev kaotas avaveerandi 8 : 22 ja poolaja 23 : 40. “Vastaste kaitse on nii tugev, et täna ongi keeruline. On näha, et vastas on Euroliiga sats," tõdes tühjas saalis mängu vaadanud koondise peatreener Jukka Toijala, kes leidis nukrast seisust ka positiivset. "Vähemalt on rõõm näha, et (Sten) Sokk on tagasi platsil."