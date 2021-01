OTSEBLOGI JA GALERII | Kas Kalev/Cramo suudab teha imet ja alistada Ühisliiga liidri? 

Kalev/Cramo on Ühisliigas senipeetud kaheksast kohtumisest kaotanud seitse, Peterburi Zeniidil on kirjas 11st matšist kümme võitu. Eesti esiklubi on sellel hooajal korra Venemaa hiiuga kohtunud, kui septembris kaotati 83 : 91, sealjuures oli neli minutit enne lõppu veel seis viigis. Kalevile võiks lootust anda seegi, et möödunud aastal suudeti kodusaalis Zeniiti üllatada, kui vastased alistati 84 : 80.