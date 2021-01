M-Sport läheb Monte Carlosse ambitsioonikate plaanidega: piloodid on etapiks valmis ja nad võivad üllatada 

Tiimi pealik Richard Millener nentis, et üldse etapile jõudmine oli tiimi jaoks keeruline, kuid tal on hea meel, et FIA, WRC promootor ja etapi korraldajad neid abistasid.

M-Spordi pealik loodab, et tiimi pilootidel õnnestub Monte Carlos kõrgete kohtade nimel võidelda.

"Kahtlemata on tegu hooaja ühe ettearvamatuima etapiga. Tulemust ennustada on sama keeruline kui ilmastikutingimusi ning see on ralli, kus piloodil avaneb võimalus näidata, milleks ta võimeline on. Gus ja Teemu on selleks valmis ning kui nad eksimusi ei tee, võivad nad üllatada. Gus on siin varem võitnud [WRC2 sarjas] ja Teemule on see tõestamise hetkeks. WRC2 sarjas loodame, et Adrien suudab võidu nimel konkureerida," lisas Millener.

Meeskonnas oma viiendat hooaega alustav Suninen usub, et etapiks valmistumine on kulgenud hästi.