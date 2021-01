Jalgpall JALGPALL PAKASES: „Plaan A on tulnud pöörata plaaniks B, kuid lõpuks tuleb välja hoopis plaan C.“ Kaspar Koort , täna 20:49 Jaga: M

KÜLM ON! Sellel nädalal saavad Viljandi Tuleviku jalgpallurid loodetavasti harjutada kunstmuruväljakul, ent kui krõbe pakane peaks naasma, pole välistatud uuesti spordihoonesse kolimine. Võib arvata, et Eestimaa talv on eriti raske klubis testimisel viibivate Aafrika poiste jaoks. Foto: Aldo Luud

Eelmisel nädalal Eestimaa vallutanud pakane pani vaimustusest kilkama kõik talispordisõbrad, ent märtsis algavaks Premium liiga hooajaks valmistuvatel jalgpalluritel on meel mõru. Miinuskraadide ja tuulega libedal kunstmuruväljakul treenimine on kõike muud kui vahva.