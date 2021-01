Suusamaratonide korraldajad ootavad valitsuse otsust 

30. jaanuarile planeeritud Viru maratoni peakorraldaja Evi Torm märkis, et ettevalmistused on käinud juba pikemat aega. "Raja põhjad on sissesõidetud, rada on paigas ja ka muud maratoniga seotud ettevalmistused käivad. Kui nüüd ilm peab, siis lubab tulla väga kena maraton," sõnas ta pressiteates.

35. Viru maraton on Estoloppeti maratonide sarjas 101. suusamaraton. Suusatajad saavad end Mõedakul proovile panna nii 42 km kui ka 21 km pikkusel rajal. Tormi sõnul on tänavune trass pisut teistsugune.

"Oleme muutnud natuke raja lõpuosa, kuhu kõiki mägesid ja tõuse sel korral sisse ei pannud ehk rada on võrreldes varasemate aastatega grammi võrra kergem," ütles Torm.



Estoloppeti sarja peakorraldaja Raivar Vaher lisas, et praegu oodatakse pingsalt valitsuse otsust spordivõistluste korraldamise osas värskes õhus ning avaldas lootust, et valitsus kuulutab täpsema olukorra ja kehtivad piirangud välja juba sel neljapäeval. Praegu kehtiva korra järgi on välitingimustes lubatud võistlused ja üritused kuni 25 osalejaga rühmas, kaasa arvatud juhendaja või treener. Tagatud peab olema, et üks rühm ei puutuks kokku teiste rühmadega.