Valitsus andis suusamaratonide toimumiseks eriloa 

"Kehtivate piirangute juures ei saa Estoloppeti suusamaratonide sari toimuda vaatamata väga headele lumeoludele, sest nende võistluste puhul on osalejaid sadades ning pikkade distantside puhul ei ole võimalik tagada, et grupid omavahel ei seguneks," ütles kultuuriminister Tõnis Lukas pressiteates. "Eesti suurvõistluste korraldajad on tõestanud, et viiruse levimise tingimustes suudetakse korraldada turvalisi võistlusi. Estoloppeti korraldajad on toonud välja riskide maandamise meetmed, mida tuleb arvestada kõikide etappide läbiviimisel."