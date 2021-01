Kohus otsustas, et Tõnis Sildarul pole õigust osale tütar Kelly varast 

Eesti silmapaistvamate sportlaste hulka kuuluval Kelly Sildarul ja tema emal Lilian Talvingul on aga asjast teine nägemus ning nad ei soovi vara teise poolega jagada.

Seltsing on ametlikult registreerimata, kuid ühise lepingu alusel tegutsev ühendus, mis püüdleb mingi eesmärgi poole. Tõnise advokaadi Kalle-Kaspar Sepperi sõnul sõlmiti Sildarude perekonnas seltsing perioodil 2007–2008. Väidetavalt lepiti toona ühiselt kokku, et perekonna eesmärk on viia Kelly ja Henry suusaspordi tippu. Sepperi sõnul oli leping toona suuline, kuid ikkagi juriidiliselt siduv.