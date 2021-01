KAS LÕPUKS OMETI SELGUS MAJAS? Mercedes andis Hamiltoni tuleviku osas vihje 

Uus F1 hooaeg algab märtsi viimasel nädalavahetusel ja peaaegu kõik tiimid on avalikuks teinud oma sõitjad. Erandiks on Mercedese meeskond, kelle eest on sõitmist jätkamas Valtteri Bottas, kuid teise sõitja osas on endiselt otsad lahtised. Eelduste kohaselt jätkab nende roolis mullu seitsmendat korda maailmameistriks tulnud Lewis Hamilton, kuid läbirääkimised kahe osapoole vahel on veninud veidralt pikaks.