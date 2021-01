Korvpall Mida teha, et Tartu tippkorvpall tõuseks tuhast? Tõnu Lust: eesmärk ei saa olla Eesti tiitel, selle teed ka traktoristi ameti kõrvalt ära Kaspar Koort , täna 20:30 Jaga: M

OH ILUS HETK, SA VIIBI VEEL! Tartu korvpalli viimane täistabamus jääb 2015. aasta kevadesse, kui Eesti meistriliiga finaalseerias alistati Kalev/Cramo 4 : 0 ning mängijad võisid toonase peatreeneri Gert Kullamäe Tartu ülikooli spordihoone lae alla visata. Foto: Aldo Luud

Tartu korvpallisõprade viimased aastad on möödunud minoorsetes toonides. Lähiminevikus aastast aastasse koduliiga kuldmedalite nimel heidelnud tartlastest on saanud liiga keskmikud, et mitte öelda sabassörkijad. Kirsiks tordil oli detsembrikuine 64punktine saun oma kunagiselt kibedalt rivaalilt BC Kalev/Cramolt, mis sundis ka korvpallikaugeid kodanikke küsima: mis seal Tartus ometi toimub?!