Ott Tänak algava hooaja eel: eesmärgiks on maailmameistriks tulla

Tänak usub, et tänavu suudetakse konkurentidega veelgi paremini sammu pidada.

Mulluse hooaja avaetapil Monte Carlos tegi ta suure avarii ning oli sunnitud katkestama. Nüüd, 12 kuud hiljem, ta juhtunule enam ei mõtle.

"See juhtus juba tükk aega tagasi ning tegu polnud minu esimese õnnetusega. Kogemused on Monte Carlos kahtlemata väga tähtsad. Hea on siia tullesteada, et olen näinud mitmeid erinevaid tingimusi, mis rallil ees oodata võivad. Kui olud on alati muutlikud, tuleb rohkem mõelda ning proovida leida parim lahendus. Alati pole kõige tähtsam kiirus, olulisel kohal võib olla õige rehvivalik igaks kiiruskatseks," selgitas Tänak.

2022. aastast võetakse MM-sarjas kasutusele hübriidtehnoloogiaga masinad.

"See aasta on praeguse generatsiooni autodele viimaseks, seega vast pole masinate juures palju asju, mida oleks tarvis muuta. Praegu on tähtsama pisiasjad. Eelmine aasta polnud kerge, kuid mul on hea meel selle üle, kui hästi suutsime tiimina koos töötada ja usun, et see tegi meid uue hooaja eel tugevamaks," lisas Tänak.