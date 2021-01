Thierry Neuville: mul on kõik vajalik olemas, et tänavu MM-tiitel võita 

Loomulikult tahab belglane anda panuse ka meeskonna edusse, ent ralliässale on kõige tähtsam siiski isiklik ambitsioon.

"Sel aastal tahame võidelda tiitli nimel nii tootjate kui ka sõitjate arvestuses. Tiimiga võitmine on mõistagi väga oluline, kuid isiklikult tahan anda endast kõik, et tulla meistriks piloodina. Olen seda mitu aastat püüdnud," vahendas Neuville'i sõnu portaal Rallit.fi.

Ta usub, et tal on kõik eeldused olemas, et lõpuks ihaldatud tiitel koju tuua - tasub vaid ise piisavalt mees olla ning endast parim anda.

Hiljuti lõppes tema koostöö Nicolas Gilsouliga, kes oli olnud tema kaardilugejaks alates 2011. aastast. Uueks paariliseks sai Martijn Wydaeghe. Homme algaval Monte Carlo etapil seisab duol ees raske ülesanne: neil tuleb eelmise aasta triumfi kaitsta.