Valitsev maailmameister Ogier pidi juba Latvala ees vabandama 

Portaal Dirtfish.com vahendas, et valitsev maailmameister pidas sel teemal maha kõneluse oma uue tiimibossi Latvalaga, kellega nad olid 2013.-2016. aastal tiimikaaslased.

„Ta saatis mulle sõnumi tekstiga, kas saame rääkida. Vastasin, et loomulikult,“ rääkis soomlane Dirtfishi portaali vahendusel. „Ta sõnas nii: arvan, et praegusel hetkel pean oma bossi ees vabandama, sest tegin vea. Vastasin, et pole probleemi, olen ise sama teinud!“ muljetas Latvala, kuidas tema ja Ogier’ vestlus kulges.