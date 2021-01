Mainekas ralliportaal annab krediiti: Tänakut tasub jälgida 

Ralliuudiseid vahendav portaal Dirtfish.com alustas valitseva maailmameistri Sebastien Ogier’ tutvustamisest. „Kui panna kokku kõik tema kogemused asjaoluga, et ta on Toyotas olnud juba terve aasta, on ta kõige suurema tõenäosusega Monte Carlo ralli võitja,“ analüüsisid hooaja esimese ralli eel Dirtfish.com portaali ajakirjanikud.

Mulluse hooaja kolmandal kohal lõpetanud Tänaku kohta nenditi, et kuivõrd ta tegi eelmise aasta avarallil kohutava avarii, on igasugune finišeerimine parem kui eelmise aasta esitus.

„Igasugune finiš on Tänaku jaoks parem kui eelmise aasta võistlus,“ kirjutati ralliportaalis. Lisaks nenditi, et eestlasel läks õnneks, sest avarii oli nii tõsine, et oleks võinud tekitada väga korralikke vigastusi.

„Koroonaviiruse-aasta ei andnud Tänakule võimalust korralikult jalgu alla saada, aga ei tasu unustada, et eestlane on see, keda tasub sel aastal pingsalt jälgida,“ seisis ralliportaali iseloomustuses.