USKUMATUD VIDEOD | Tennisemaailma tippnaine peab hotellitoas lukus olema koos hiirega! 

Veebruaris peetavatele Austraalia lahtistele meistrivõistlustele sõitnud tennisistid said halva üllatuse, kui neist 72 pandi nii karmi karantiini, et oma hotellitoas ei tohi isegi akent avada, rääkimata toast lahkumisest. Mis on selle põhjus? Kõnealused sportlased saabusid Austraaliasse tšarterlennuga – Los Angelesest, Abu Dhabist (Kontaveit) või Dohast –, mille pardal oli vähemalt üks koroonapositiivne inimene.