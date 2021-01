Manchester United kordas Fergusoni kuldse põlvkonna rekordit 

United pole võõral väljakul kaotanud ühtegi liigamatši terve aasta jooksul. Kokku on punkte teenitud juba 17 järjestikkuses kodust eemal peetud mängus. Premier League'i ajaloos on Manchesteri punane tiim suutnud samasugust seeriat näidata vaid korra: aastatel 1998-99 oldi samuti 17 võõrsilkohtumist kaotuseta Sir Alex Fergusoni käe all ehk hooajal, mil United võitis nii Premier League'i, Inglismaa karika kui ka Euroopa meistrite liiga.