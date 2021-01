PAHANDUS: korraldajate apsakas rikkus Sildaru konkurendi hooaja  

23aastane freestyle-suusataja Johanne Killi vigastas põlve Kreischbergi MK-etapil. Norralanna tegi soojendushüppeid, kui maandumisalale eksis tehnilise personali liige ja sportlane pidi kokkupõrke vältimiseks tegema äkkpidurduse. Killi väänas jäisel rajal vasakut põlve ja rebestas selle sidemed.

Norralased on arusaadavalt marus. Sealse suusaliidu vigursuusatamise juht pritsis korraldajate suunas tuld ja tõrva. "Turvalisusele vilistati. Lendasin sõimuga peale," lausus Christoffer Schach. "See oli eriti kummaline vigastus, sest sportlane poleks saanud midagi teisiti teha."

Õnnetuse järel toimus Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) ja etapi korraldajate vahel koosolek. "Selgus, et korraldaja andis ametnikule üleande ja ta valis otsetee, mis läks üle finišiala, kus sportlased tegid sooja," kirjeldas Schach kuuldut. Terava keelega norralane tunnistas, et koosolekul olid kõigil silmad märjad. "Ütlesin korraldajatele mõned sõnad, aga õnneks nad said meie pettumusest aru. Lahkuminnes olid taas sõbrad."