VIDEOD | Rängad avariid, tehnilised probleemid ja kolm poodiumikohta. Kuidas on Ott Tänakul läinud Monte Carlos? 

„Eelmine hooaeg oli juba tükk aega tagasi,“ kommenteeris 33aastane eestlane ralliportaalile Dirtfish. „See ei ole mu esimene ega ilmselt viimane õnnetus, seega ei ole sellel tänavusele aastale mingisugust mõju. Monte Carlo ralli tänavused katsed on mullusest üsna erinevad ja on ka uusi kiiruskatseid, seega ei tohiks meid mõjutada see, et eelmisel aastal jäid mõned katsed sõitmata.“