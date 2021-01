Tiimijuht Latvala testis Monte Carlos teeolusid: tekkis tunne, et et hea meelega võistleksin ka ise 

Detsembri keskpaigas selgus, et Toyota rallitiimi hakkab juhtima 35aastane soomlane Jari-Matti Latvala, kes võttis ameti üle kaasmaalaselt Tommi Mäkineneilt. Uude rolli sisseelav Latvala on loomulikult kohal ka Monte Carlos, kus käis kaardistamas kiiruskatseid.

"Sel hetkel oli tunne, et hea meelega võistleksin ka ise," tunnistas Latvala põhjanaabrite portaalile rallit.fi. "Tahtsin näha, milline on marsruut ja tingimused rajal. Minu jaoks on väga oluline näha just tingimusi, et mõista, milliseid rehvivalikuid sellel võistlusel teha."