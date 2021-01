Eesti avaldas soovi tänavuse jäähoki MMi võõrustamiseks, aga IIHF ütles viisakalt ära 

Rahvusvahelise jäähokiliidu (IIHF) juhtkond teatas esmaspäeval, et Valgevenelt võeti korraldusõigus. "IIHFi nõukogu küsis nõu sõltumatutelt ekspertidelt ja erinevate sidusrühmadelt, et selgitada välja, kas poliitiliste rahutuste ja koroonaviiruse tõttu on võimalik Valgevenes turniiri korraldada. Asjaolusid arvestades otsustas IIHFi nõukogu, et Valgevenes toimuval MM-finaalturniiril poleks võimalik tagada meeskondade, pealtvaatajate ega kohtunike heaolu," seisis hokiliidu pressiteates

Samal teemal Meedia: Valgevene hokiliidu president osales surmaga lõppenud rünnakus, Läti kehtestas mehele sissesõidukeelu 17.11.2020 PARATAMATU: ka jäähoki MM alistus koroonaviirusele 21.03.2020 Käesoleva aasta MM pidi toimuma 21. maist 6. juunini Minskis ja Riias, kuid möödunud aastal ründas Valgevene presidendi Aleksandr Lukašenka pooldajad rahumeelseid meeleavaldajaid. Läti teatas juba sügisel, et nemad koos Valgevenega MMi korraldada ei soovi, IIHF esialgu seisukohta ei võtnud. Kuid mitmed MMi rahalised toetajad, seahulgas peasponsor Škoda, teatasid, et kui Valgevenelt korraldusõigust ei võeta, siis nad loobuvad turniiri toetamisest, mille järel pidi ka Rahvusvaheline hokiliit võtma sama seisukoha.

Siiani on lahtine, kus ja mis formaadis MM peetakse. Ühe versiooni põhjal toimuvad kõik mängud Riias. Kuid kolmapäeval teatas Leedu haridus-, teadus- ja spordiminister Jurgita Siugzdiniene, et kohtumisi võiks pidada ka nende pealinnas Vilniuses.

"Meie riigis pole kunagi korraldatud sellise tasemega jäähokivõistlusi ja võimalus eliitturniiri korraldamiseks on Leedu jaoks ajalooline võimalus," vahendas portaal TASS naise sõnu. Ministri sõnul saadeti kolmapäeval ametlikud kirjad nii IIHFile kui ka Lätile, kus kinnitati oma valmisolekut.

"Läti suhtub meie ettepanekusse väga positiivselt ja oleme teinud rahvusvahelise alaliiduga edusamme,” jätkas ta. Eesti hokiliidu juhatuse esimees Rauno Parras kinnitas, et nemadki on valmisolekust teada andnud.

Eesti suhtles IIHFiga

"Loomulikult rääksime sellest IIHFi tippjuhtkonnaga, aga Eesti ei saa korraldada, sest soovi on avaldanud tippdivisjonis mängivad riigid. Lisaks Lätile on valmis korraldama ka Taani ja Slovakkia. Kõrgeimail tasemel mängivatel riikidel on prioriteet. Kui neil seda valmidust poleks, siis oleks Eesti ja Leedu täiesti võimalikud kandidaadid," selgitas Parras.