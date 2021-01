Ralliajakirjanik David Evans: Tänak tuleks ka Fordiga maailmameistriks 

"Üleüldiselt on Hyundai paremaks saanud kõikides oludes, aga arvan siiski, et see pole veel sama hea auto kui Toyota, millel on pisike edumaa. See on algaval hooajal Otile raske koht, sest ta peab vastu astuma Sebastien Ogier'le, seitsmekordsele maailmameistrile, kelle käsutuses on kõige parem auto," vahendas ERRi spordiportaal Vikerraadio hommikuprogrammile öeldut.