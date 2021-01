Neuville'i suur väljakutse: kas kaardilugeja oskab ratast vahetada ja õigesti lugeda? 

Ralli eel jõudsid televaatajateni kaadrid, kuidas uus legendilugeja Martijn Wydaeghe harjutas napilt enne Monte Carlo starti Hyundai ratta vahetamist. Eelmistel aastatel istus ta peamiselt R5 masina kõrvalistmel. „WRC autos on kõik teistmoodi, asjad on teise koha peal,“ selgitas toimuvat kogenud Norra ralliäss Mads Östberg. „Kõrvaltvaatajad ei mõtle selliste asjade peale, aga rallipaaril on vaja teineteisega harjuda. Nad peavad väga hästi koos töötama ka rehvivahetuse osas. Nad ei vaheta rattaid ainult kiiruskatsete ajal, kui midagi katki läheb. Rehve vahetatakse ka kiiruskatsete vahel. Neid tõstetakse ümber ja vajadusel pannakse alla lumerehvid. Pisikesed detailid peavad paigas olema.“