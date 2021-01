Mads Östberg: tegelikult meeldib Tänakule rääkida 

„Mulle väga meeldib Tänak. Tunnen teda juba pikka aega ja ta on tõeline isiksus. Inimesena on ta hoopis teistsugune, kui ta võib mõnikord tunduda kaamera ees. Ta räägib rohkem. Talle tegelikult isegi meeldib rääkida! Seda pole ehk televisioonist näha, aga ta on lõbus tüüp,“ ütles Östberg.

„Tema vaimne pool on tugev. Tal on oma arvamus ja ta teab, mida teeb. Tänak toob väljaspool autot oleva enesekindluse masinasse kaasa. See annab talle palju kiirust. Ta kuulub nende sekka, kes suudavad kiiruskatsetel taset näidata, sest ta on lihtsalt vapper. See mees on väga vapper! Ta teab, millal peab kiirust lisama ja ta suudab seda ka teha.“