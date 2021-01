Talisport Dopinguskandaal ei lämmatanud noorte motivatsiooni. Kas Eesti suusatamine jõuab tagasi tippu? Mart Treial , täna 19:09 Jaga: M

GALERII

TEEKOND TIPPU: Eesti murdmaasuusatamises kasvab peale seltskond lootustanvaid noori. Foto: Aldo Luud

Eesti suusatreenerid on kaks aastat pärast Seefeldi dopinguskandaali optimistlikud. Praegu on püramiidi tipp hõre, kuid peale kasvab lootustandev seltskond noori, kes võib targa ja tubli töö tulemusena lähiaastail suusasõprade suunurgad magnetina ülespoole tirida. Õhtulehega vestelnud spetsialistid ütlevad veendunult, et maailma vallutamiseks vajalikud teadmised on meie treeneritel olemas.