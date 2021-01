HEAD MÄRGID? Michael Schumacherit regulaarselt külastav sõber: „Ma lihtsalt loodan, et ta taastub varsti!“ 

„Me käisime sageli puhkusereisidel ja ta on ka minu poja Brando ristiisa - Michael hoidis teda oma kätel, kui Brandot ristiti,“ sõnas 49aastane Badoer. „Schumi on Brando Iidol - ta unistab samuti võidusõitjaks saamisest. Me käisime neil (Schumacheritel) külas Genfis ja nemad meil Montebellunas.“

Badoer on üks väheseid, kes on Schumacherit ka pärast õnnetust külastanud ning kuigi itaallane vaikib, siis paistab tema sõnade taga siiski lootuskiir.

„Michael on võitleja - ta treenis alati väga kõvasti. Ainult vähesed sõbrad, nagu mina ja Jean Todt, on teda külastanud ja teavad, millises konditsioonis ta on, aga ma ei ütle selle kohta midagi. Ma lihtsalt loodan, et ta taastub varsti,“ ütles Badoer.