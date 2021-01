Jalgpalli MMi glamuuri lõpp? Võistlus toimub tulevikus ilma suurimate staarideta? 

Superliiga ideega on flirditud ammu, ent viimastel nädalatel on jutud selle tekkimisest muutunud järjest tugevamaks. Sisuliselt tähendaks see sellisel kujul Meistrite liiga kadumist ehk väiksemate vahenditega klubidel poleks sisuliselt mingit varianti gigantidega mängima saada. Superliiga koosseis ei sõltuks mitte riigi meistrivõistluste tulemusest vaid klubide finantsilisest võimekusest.