Hullu avarii teinud Sunineni katsumused: „Prantsusmaal on väga raske süüa leida.“ 

Suninen saabus Prantsusmaale nädal tagasi, et legendaarseks etapiks valmistuda, ent katsumus on olnud igas mõttes keeruline. Koroonapandeemiast tingituna on Prantsusmaal isegi raske toidupoolist leida.

„Ajad on praegu väga kannatusterohked. Prantsusmaa on üsna suletud nagu ka restoranid ja toitu on raske leida. Siiamaani oleme kuidagi ellu jäänud. Oleme leiutanud lahendusi, kuidas toitu saada, aga see on tiimile väga suur väljakutse. Ka mehhaanikutel on raske,“ ütles Suninen enne avariid portaalile Rallit.fi.

Lisaks rääkis Suninen samas intervjuus, et Pirelli rehvidega on olnud keeruline harjuda, kuid ta loodab, et on võtnud kogemusest maksimumi.

„Pirelli rehvid on head, aga auto ja sõitja peab nendega tublisti kohanema. Loodetavasti oleme me oma kodutöö siiski hästi teinud ja suudame edasi areneda,“ ütles Suninen.