Koroonaviirus laastab taas: järjekordsed nakatunud on tennisetipp ja jalgpallistaar 

Näiteks on COVID-19 positiivne maailma 67.reket Paula Badosa, kes on üks neist, kes ei põe viirust sümptomitevabalt.

„Ma ei tunne end hästi ning mul on viiruse sümptomid. Kuulan arstide soovitusi, et võimalikult kiiresti terveneda,“ komenteeris Badosa.

Positiivse koroonatesti on andnud ka Inglismaa jalgpallliklubi Manchester City esiründaja Sergio Agüero. Argentiinlane on niigi sel hooajal olnud palju vigane ja nüüd on ta hädas ka koroonaga.