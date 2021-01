Hokiäss Ovetškini naine pahandas mehe trahvi peale: „kindlasti“ patustasid ainult venelased!? 

„„Kindlasti“ olid ühes hotelliruumis ainult Capitalsi venelasest mängijad. „Kindlasti“ kõik teised NHLi mängijad on teineteiseswt võõrsil mängudes vabal ajal täiesti eemal. „Kindlasti“ ei saa sa viirust siis, kui istud oma meeskonnakaaslaste kõrval pingil, kallistad pärast väravat ja veedad aega riietusruuumis,“ ironiseeris Nastja Ovetškin.

„Viirus levib ainult hotellitoas, eksole? See, kes selle reegli välja mõtles, ei tundu väga suur loogik,“ vihastas naine.

Naastja Ovetškinile ninanipsuna kirjutas The Washington Post pool päeva pärast naise vihapurset ehk Eesti aja järgi neljapäeva õhtul, et väravavaht Samsonov on andnud positiivse koroonaproovi ja kõik samas hotelliruumis viibinud mehed kaasa arvatud abikaasa Aleksei peavad jääma isolatsiooni.