Jalgpall ULME: Tiitlikaitsja Liverpool kaotas taas ja on viimase viie mänguga löönud ühe värava Toimetas Oliver Lomp , täna 00:02 Jaga: M

Liverpooli paremkaitsja Trent Alexander-Arnold Foto: Reuters/Scanpix

Inglismaa jalgpalli Premier League’is kaotas Liverpool täna koduväljakul Burnleyle 0:1 ning jätkab oma kohutavat seerit.Tänase mängu saatuse otsustas Ashley Barnesi 83.minutil realiseeritud penalti, kuigi Liverpool oli taas kohtumise domineerivamaks pooleks.Jürgen Kloppi juhendatava Liverpooli viimase viie mängu saldo on lausa kohutav. Kokku on teenitud vaid kolm viigipunkti ning selle viie kohtumisega on löödud üks värav.Viimati sai Liverpool võidurõõmu maitsta 19ndal detsembril, kui võõral väljakul alistati Crystal Palace koguni 7:0.Järgnevas viies mängus on viigistatud 1:1 West Bromiga, seejärel 0:0 Newcastle Unitediga, siis kaotati 0:1 Southamptonile ning mängiti igipõlise rivaali Manchester Unitediga väravateta viiki. Kuna tänases kaotuses Burnleyle ei suudetud samuti väravavõrku sahistada, tähendab see, et Liverpool on kuival püsinud juba neli mängu järjest.