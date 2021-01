VÄGEV! 20aastane soomlane üllatab Monte Carlos iseennastki. Latvala: „Ma poleks iial oodanud, et ta on nii kiire.“ 

Neljapäeval peetud kahe kiiruskatse järel oli ta teine, kaotades Ott Tänakule 3,3 sekundiga, kuid reede hommikul kerkis soomlane liidriks. Tema edu teisel kohal oleva tiimikaaslase Elfyn Evansi ees on 2,2 sekundit. Tänak on neljas ja kaotab 8,7 sekundiga.