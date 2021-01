KAKS NÄDALAT ÜHES TOAS: Kontaveit naudib Avicii muusikat, sõtkub pedaale ja õpib psühholoogiat 

Maailma 23. reket kirjeldas põhjalikult, kuidas ta Aviciid kuulates treenib ja miks ei saa temast kunagi jalgratturit. Muuhulgas selgus, kuidas tõstab tallinlanna ühes oma tennisesõpradega tuju ja miks vahetas ta õigusteaduse õpingud psühholoogia vastu. Tema sõnul suhtuvad tennisistid terviseametnike karmidesse nõudmistesse mõistlikult.

„Ma pole kunagi olnud sellises olukorras. Mitte keegi meist pole,“ kirjutas Kontaveit The Sydney Herald veergudel. Ta lisas, et ei tea, kas suudab pärast kahenädalast isolatsiooni mängida oma parimat tennist. „On, nagu on, aga me mõistame, miks on terviseametnikud nii ettevaatlikud.“

Kontaveit lendas Austraaliasse tennisistide tšarterlennuga, kuid hiljem andsid kaks samas raudlinnus olnud sportlast positiivse koroonaviiruse proovi. Nüüd ei saa eestlanna kahe nädala jooksul oma toast väljuda, mis tähendab, et ta ei saa ka normaalselt treenida. „Osa mängijaid olid range karantiini osas häälekamad, kuid arvan, et see oli esialgne šokk,“ arutles ta.

Kontaveit selgitas, et tennisistid mõistavad Melbourne'i linna muret, sest sealsed elanikud on koduses karantiinis olnud juba kuude kaupa ning seeläbi on viiruse levik olematu. „Me ei taha riskida ja teeme hea meelega seda, mida terviseametnikud nõuavad.“

Eestlanna lisas, et tegelikult pidanuks ta Austraalias harjutama ühes oma hea sõbranna Maria Sakkariga, kuid nüüd on mõlemad oma tubades lukus. Kontaveit loodab järgmisel nädalal vabadusse pääseda ning osaleda WTA turniiril, et valmistuda aasta esimeseks suureks slämmiks.

„Mina, Maria ja Jennifer Brady helistame üksteisele pidevalt, püüame tuju hoida. Hea on suhelda inimestega, kes on samas olukorras,“ ütles ta. „Tavaliselt ei suhtle ma nii palju tennisistidega, vaid pigem sõpradega kodus, aga siin on hea üksteist toetada. Paljud sõbrad on mul samas hotellis. Veider, et nad on nii lähedal, aga me ei tohi kohtuda.“

Kontaveidi sõnul said tema ja treener Nigel Sears karantiininõudest teada päev pärast seda, kui nad saabusid hotelli. „Pidime välja mõtlema uue plaani, kuidas turniiriks valmistuda. Alguses oli uudist raske seedida ja kulus umbes päev, et olukorraga harjuda.“